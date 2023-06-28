Научный сектор экономической зоны "Янпу" на Хайнане зарегистрировал уже более 70 компаний

Среди зарегистрированных субъектов - высокотехнологичные предприятия, промышленные организации с передовым производственным оборудованием, фирмы по предоставлению современных услуг, внешнеторговые компании

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Научно-инновационный сектор зоны опережающего экономического развития "Янпу" на северо-западе острова Хайнань насчитывает уже более 70 компаний. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, среди зарегистрированных субъектов - высокотехнологичные предприятия, промышленные организации с передовым производственным оборудованием, фирмы по предоставлению современных услуг, внешнеторговые компании. На их основе идет формирование отраслевой структуры, которая, как ожидается, со временем станет одним из важных стимулов развития Хайнаньского порта свободной торговли.

Согласно плану, инвестиции в эту научно-инновационную платформу превысят 1,5 млрд юаней ($208 млн по текущему курсу). Власти собираются осуществить весь спектр работ в три стадии. На первом этапе ведется строительство инфраструктуры для научно-производственной деятельности, оборудование офисных и учебных помещений. Площадь застройки достигает 100 тыс. кв. м.

Как прокомментировала компания - оператор проекта, площадка предоставит капитал и окажет стратегическую поддержку перспективным инновационным стартапам.

Зона опережающего развития "Янпу" играет важную роль в формировании единой высокоэффективной транспортной сети КНР. В соответствии с планом китайского правительства, к 2035 году находящийся на ее территории порт превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из разных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, в Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет логистическим узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.