"Известия": в Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности

В пресс-службе правительства газете сообщили, что соответствующий законопроект уже поступил на отзыв в аппарат кабмина

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

"На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Это явление вызвано различными факторами - от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения", - говорится в пояснительной записке к документу, пишет издание.

По данным газеты, в записке также отмечается, что попытки решения этой проблемы предпринимаются регулярно, однако пока она сохраняется. По мнению авторов инициативы, безвозмездная передача подобных товаров населению могла бы стать действенной мерой, но сейчас торговым сетям это невыгодно, так как они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности.

"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", - говорится в пояснительной записке. При этом предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь из списка товаров, которые могут быть переданы населению, отмечает издание.

Как сообщили газете в пресс-службе фракции, законопроект направлен на отзыв в правительство. Инициативу уже готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.

В пресс-службе правительства "Известиям" сообщили, что законопроект поступил на отзыв в аппарат кабмина.

Про обсуждение налоговых условий для фудшеринга

В сентябре 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос налоговых условий для фудшеринга.

В июле 2022 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью ТАСС говорил, что налоговая нагрузка для торговых сетей в случае утилизации продуктов питания или передачи их на благотворительность должна быть уравнена. Он отметил, что сейчас при утилизации нереализованных товаров продавец получает вычет входного НДС, однако передача этих же товаров на благотворительность ведет к потере права на вычет НДС. Таким образом, выбросить или утилизировать непроданный, но вполне пригодный к употреблению товар все еще выгоднее, чем просто передать его бесплатно на благотворительные цели, указал замминистра.