Эксперты сообщили об увеличении трат россиян на подержанные авто в мае на 85%

Сильнее всего выросли затраты граждан РФ на покупку подержанных автомобилей японских брендов, говорится в исследовании "Открытия авто" и агентства "Автостат"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Траты россиян на подержанные автомобили в мае увеличились на 85% и составили 487,3 млрд руб. против 263,9 млрд руб. годом ранее, выяснили эксперты "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и агентства "Автостат".

Согласно результатам исследования, материалы которого есть в распоряжении ТАСС, в конце весны жители России купили 501,9 тыс. автомобилей с пробегом - на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. шт.). Впрочем, сравнивая майские показатели с апрельскими, стоит отметить, что в объемах рынок вырос (+1,3%), однако его финансовая емкость снизилась (-0,4%).

В мае больше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте 10 лет и старше. На них ушло 182,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем в мае 2022 года (91,5 млрд рублей).

Обратная ситуация наблюдается с автомобилями в возрасте до пяти лет. Если в мае 2022 года на них было потрачено больше всего денег (100,9 млрд рублей или 38,2%), то в мае 2023 года - меньше всего (150,5 млрд рублей или 30,9%). То есть доля сегмента до пяти лет в общих тратах на авто с пробегом снизилась за год на 7 п.п.

Оставшиеся 154,1 млрд рублей были потрачены на машины возрастной категории от пяти до девяти лет. На их долю в мае нынешнего года пришлось 31,6% от всей суммы денег по сравнению с 27,1% год назад.

Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных автомобилей японских брендов. В мае россияне купили 149 тыс. б/у японских автомобилей на сумму 165,8 млрд рублей. Если в штуках "японцы" к маю 2022 года прибавили 80%, то в деньгах - более чем в два раза (+105%).

Что касается остальных марок, то за месяц россияне также приобрели 116,5 тыс. б/у отечественных автомобилей (на 35,3 млрд рублей), 66 тыс. - корейских (на 70,7 млрд рублей), 40 тыс. - американских (на 28,4 млрд рублей) и 9,8 тыс. - китайских (на 9,1 млрд рублей). При этом все участники рынка имеют положительную динамику - как в штуках, так и в деньгах.