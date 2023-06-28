Пекин заявил о готовности вместе с Москвой развивать возобновляемую энергетику

Генеральный консул Китая во Владивостоке Пяо Янфань подчеркнула, что на протяжении последнего десятилетия в КНР ускоренно осуществлялась зеленая и низкоуглеродная трансформация

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Китай готов сотрудничать с Россией в области развития возобновляемой энергии. Об этом сообщила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума, который открылся в среду во Владивостоке.

"Мы также готовы активизировать координацию с Россией, в том числе с Приморским краем, в области возобновляемой энергии, чтобы общими усилиями способствовать устойчивому развитию", - сказала генконсул.

Она отметила, что на протяжении последнего десятилетия в Китае ускоренно осуществлялась зеленая и низкоуглеродная трансформация, развитие возобновляемых источников энергии в стране ведется опережающими темпами. "В результате их установленные мощности уже перевалили за отметку 1 млрд киловатт, что превысило 40% общей инфляции установленной мощности по выработке электричества", - отметила генконсул.

Седьмой международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" проходят во Владивостоке 28-29 июня. Они посвящены обсуждению крупнейших инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей.