Доходы в бюджет Приморья увеличились на 3 млрд рублей

Этого удалось добиться благодаря росту налоговых отчислений портов, сельхозпредприятий и системы ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Доходы в бюджет Приморского края увеличились в этом году на 3 млрд рублей за счет роста налоговых отчислений портов, сельхозпредприятий и системы ЖКХ. Об этом на очередном заседании законодательного собрания региона сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства региона Вера Щербина.

"Общая сумма доходов в бюджеты увеличилась на 3 млрд рублей. Мы сейчас анализируем ситуацию в экономике края, и она демонстрирует устойчивый рост. Кроме того, что в условиях санкций порты демонстрируют огромный рост - 185% к уровню прошлого года, ни много ни мало, дополнительных доходов в бюджет - 6 млрд [рублей] только от портов. Другие отрасли экономики также демонстрируют устойчивое развитие, например сельское хозяйство, которое дополнительно в этом году уже принесло в бюджет 182 млн рублей к уровню прошлого года", - сказала Щербина.

Она отметила, что регион участвует и в грантовых федеральных программах, по которым средства выделяются на обустройство городов и сел. Большое внимание уделяется распределению средств муниципалитетам, чтобы они занимались ремонтом дорог и дворовых территорий. 350 млн рублей решено выделить на ликвидацию последствий ЧС, еще 491 млн рублей предусмотрят на нужды системы образования.