В Кузбассе на части разреза "Глушинский" из-за нарушений приостановили горные работы

Условия на объекте представляют угрозу жизни работникам

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Кемеровский районный суд приостановил на 90 суток горные работы в западной части угольного разреза "Глушинский" угольной компании "Ровер" из-за нарушений промышленной безопасности, которые представляют угрозу жизни работникам предприятия. Об этом в среду сообщили в суде.

"Судом ООО "Ровер" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. <...> Назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ в западной части разреза "Глушинский" по западному и восточному бортам в опасных зонах "высокий уступ" <...> сроком на 90 суток", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что на объекте существует вероятность обрушения откоса уступа, а также скатывания кусков породы с вышележащих горизонтов. Также есть вероятность падения горно-транспортного оборудования, что может привести к травмированию работников на внутреннем отвале.