28 июня, 03:12

"Русал" проведет внеочередное собрание акционеров 1 августа

Такое решение принято по их требованию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Русал" проведет внеочередное собрание акционеров 1 августа по их требованию. Об этом в среду журналистам сообщили в компании.

"Рассмотрев письмо с заявкой, правление на заседании, состоявшемся 27 июня 2023 года, приняло решение созвать общее собрание акционеров, <...> которое должно состояться 1 августа 2023 года", - говорится в сообщении "Русала".

Ранее "Суал партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - потребовал провести внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о предоставлении "Суалу" доступа к информации о сделках хеджирования цен на алюминий. По мнению "Суал партнерс", сделки привели к многомиллионным убыткам в 2021-2022 годах.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. 

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