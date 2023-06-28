В Якутии открыли аэропорт

На строительство объекта выделили 320 млн 841 тыс. рублей

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев открыл в среду в поселке Сангар - административном центре Кобяйского района Якутии - новый аэропорт, строительство которого ожидали более полувека.

"Работаю в Кобяйском районе. Сегодня в поселке Сангар мы открыли новый аэровокзал, строительства которого ждали более полувека. Раньше терминалом служило маленькое деревянное здание, а старый аэровокзал, построенный еще в середине прошлого века, давно был признан аварийным. Новый объект - это трехэтажное здание со всеми удобствами", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

По данным правительства Якутии, аэропорт построен в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. "Возведены новый аэровокзал на 35 пассажиров в час, контрольно-пропускной пункт, ограждения, патрульная дорога и другая сопутствующая инфраструктура, - говорится в сообщении правительства. - Здесь есть все удобства: просторные залы ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, комната матери и ребенка, медпункт. Здание оснащено информационными экранами, системой вентиляции и кондиционирования воздуха, современными комплексными системами оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализацией, досмотровым оборудованием".

Заказчиком строительства объекта выступило федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация", генеральный подрядчик - ООО "Вариант плюс". В общей сложности на строительство объекта было выделено 320 млн 841 тыс. рублей. Наземный аэропорт в Сангаре был основан в 1945 году, до этого действовал гидроаэропорт.

По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до конца 2024 года планируется завершить реконструкцию 14 аэропортов: Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры. Сданы объекты в аэропортах Верхневилюйска, Жиганска, Сангара, Белой Горы и Депутатского.