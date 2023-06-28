Китай вошел в топ-3 популярных направлений дальнего зарубежья у россиян

Также популярностью пользуются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Израиль, говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс Путешествия"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями для перелетов среди стран дальнего зарубежья у россиян в июне 2023 года стали Турция, ОАЭ и Китай. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Яндекс Путешествия" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Для зарубежных поездок люди чаще всего выбирали Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Таиланд и Израиль", - отмечают эксперты.

Самая высокая средняя стоимость перелета в июне среди зарубежных направлений зафиксирована в Таиланд (65,5 тыс. руб. в обе стороны на одного пассажира), Китай (51,5 тыс. рублей) и ОАЭ (40,4 тыс. рублей), самая низкая - в Белоруссию (11 тыс. рублей), Армению (25,7 тыс. рублей) и Узбекистан (25,9 тыс. рублей). Дороже всего россиянам в июне обошлось проживание в отелях Китая (14,8 тыс. рублей за сутки для одного человека), Турции (12,9 тыс. рублей) и Киргизии (11,9 тыс. рублей), дешевле всего - в гостиницах Таиланда (3,2 тыс. рублей), Белоруссии (5,5 тыс. рублей) и Казахстана (6,6 тыс. рублей), сообщили в "Яндекс Путешествиях".

Стоимость авиабилетов в страны ближнего зарубежья в июне 2023 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,8 тыс. рублей, перелет в страны дальнего зарубежья подешевел на 4% - до 44,1 тыс. рублей, добавили в компании.