Сочи, Махачкала и Минводы стали самыми дорогими российскими авианаправлениями в июне

Согласно исследованию сервиса "Яндекс.Путешествия", средняя стоимость перелета по России в обе стороны за год выросла на 36%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Авиабилеты в Сочи, Махачкалу и Минеральные воды стали самыми дорогими среди российских направлений в июне 2023 года, средняя стоимость билетов в эти города в обе стороны составила 17,7 тыс. рублей, 16,5 тыс. рублей и 16,1 тыс. рублей соответственно. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс.Путешествия", которые есть в распоряжении ТАСС.

Средняя стоимость рассчитана на основе анализа цен на перелеты по десяти наиболее востребованным направлениям внутри страны из всех городов России.

Согласно исследованию, самая низкая стоимость перелета зафиксирована в Уфу (9,1 тыс. рублей), Москву (10,7 тыс. рублей) и Екатеринбург (10,8 тыс. рублей). Авиабилеты в Санкт-Петербург стоили в среднем 12,5 тыс. рублей, в Калининград - 10,8 тыс. рублей. Проживание в отеле в июне дороже всего стоило в Сочи - 6,5 тыс. рублей за сутки, Санкт-Петербурге - 6,3 тыс. рублей и Калининграде - 5,8 тыс. рублей. Дешевле всего можно было остановиться в Екатеринбурге - за 3,7 тыс. рублей, Самаре - 4,3 тыс. рублей и Москве - 4,6 тыс. рублей

Средняя стоимость перелета по России в обе стороны за год выросла на 36% - до 13,7 тыс. рублей. Средняя стоимость одной ночи в российском отеле составила 5,9 тыс. рублей. По данным "Яндекс. Путешествий", чаще всего россияне в июне летали в Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Калининград и Минеральные Воды. В целом в июне больше всего поездок пришлось на Россию - 83%.