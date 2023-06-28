Парламент Приморья расширил число получателей выплат на газификацию домов

Их смогут получать жители домов на два хозяина

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Компенсационные выплаты на газификацию жилья в Приморье смогут получать жители домов на два хозяина. В трех чтениях соответствующие поправки в краевое законодательство приняты депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент ТАСС.

Ранее мерой поддержки могли воспользоваться только жители индивидуальных домов. Также право на получение компенсации распространили на граждан, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда". Инициировал поправки в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан Российской Федерации по газификации индивидуальных жилых домов на территории Приморского края" губернатор Олег Кожемяко.

Социальная компенсация оплаты выполненных работ по подключению жилых домов к сетям газораспределения в регионе действует с 2021 года. Согласно действующей редакции закона, получить выплату могут одиноко проживающие льготные категории граждан, семьи, имеющие в своем составе ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов первой группы, семьи ветеранов боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи, имеющие среднедушевой доход ниже или равный величине прожиточного минимума. Максимальная выплата составляет 380 700 рублей.

Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход не более двукратной величины прожиточного минимума, имеют право на возмещение 304 560 рублей. Семьи, имеющие среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума, но не более двукратной величины прожиточного минимума, - 190 350 рублей.