На Сахалине открыли дожимную компрессорную станцию для подачи газа в регион

ТАСС, 28 июня. Открытие дожимной компрессорной станции состоялось на объединенном береговом технологическом комплексе "Лунское" проекта "Сахалин-2". Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Несмотря на внешние ограничения и недружественное поведение западных стран, нефтегазовая отрасль Сахалинской области не только выстояла, но и успешно развивается, играя существенную роль в экономике нашего региона. Сегодня мне выпала честь открыть новую дожимную компрессорную станцию объединенного берегового технологического комплекса. Это важное событие не только для реализации проекта "Сахалин-2", оно имеет большое значение для всей области. Ввод нового производственного объекта позволит на протяжении длительного времени обеспечивать стабильную подачу газа потребителям - их количество растет в регионе с каждым годом благодаря программе газификации", - говорится в опубликованном сообщении.
Ранее Лимаренко сообщал, что добыча на нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" полностью восстановилась после ухода Exxon Mobil и Shell.
В марте 2022 года Exxon Mobil объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1". 30 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании.