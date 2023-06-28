На Сахалине открыли дожимную компрессорную станцию для подачи газа в регион

Это позволит на протяжении длительного времени обеспечивать стабильную подачу газа потребителям, отметил глава региона Валерий Лимаренко

ТАСС, 28 июня. Открытие дожимной компрессорной станции состоялось на объединенном береговом технологическом комплексе "Лунское" проекта "Сахалин-2". Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Несмотря на внешние ограничения и недружественное поведение западных стран, нефтегазовая отрасль Сахалинской области не только выстояла, но и успешно развивается, играя существенную роль в экономике нашего региона. Сегодня мне выпала честь открыть новую дожимную компрессорную станцию объединенного берегового технологического комплекса. Это важное событие не только для реализации проекта "Сахалин-2", оно имеет большое значение для всей области. Ввод нового производственного объекта позволит на протяжении длительного времени обеспечивать стабильную подачу газа потребителям - их количество растет в регионе с каждым годом благодаря программе газификации", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее Лимаренко сообщал, что добыча на нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" полностью восстановилась после ухода Exxon Mobil и Shell.

В марте 2022 года Exxon Mobil объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1". 30 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании.