Компания Airbus впервые продала в Европу собранный в Китае самолет

Самолет купила венгерская компания Wizz Air

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Ведущий мировой авиапроизводитель Airbus впервые продал самолет китайской сборки заказчику из Европы. Об этом сообщило в среду агентство Xinhua.

Проданный самолет A321neo, как уточняется, был собран на заводе в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере КНР. Покупателем стала венгерская компания Wizz Air - один из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков Центральной и Восточной Европы.

Как прокомментировал Центр поставки самолетов Airbus в Тяньцзине, эта сделка стала для авиапроизводителя "важной вехой". Предполагается, что в будущем количество заказов на покупку самолетов компании, собранных в Китае, будет возрастать.

Авиалайнер A321neo - самый крупный из самолетов семейства Airbus A320. Он может вместить 244 пассажира.

Производственный объект Airbus в Тяньцзине был запущен в 2008 году, это первая линия полной сборки данной компании за пределами Европы. За 14 лет с конвейера этого завода сошло более 600 самолетов серии A320.