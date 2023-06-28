"Газпром" планирует в июле завершить разработку ПТЭО газификации в Казахстане

После получения маршрута газопровода и цены на газ будет определен оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов республики, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" планирует в следующем месяце завершить разработку предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев на встрече с жителями Северо-Казахстанской области.

"Министерством изучается вариант закольцовки магистрального газопровода "Сарыарка" с газопроводом из Российской Федерации. На сегодня ПАО "Газпром" ведется разработка ПТЭО со сроком завершения в июле текущего года. В этой связи после получения маршрута газопровода и цены на газ будет определен оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны", - сказал он.

Согласно информации, представленной министром на слайде, стоимость проекта газификации составит 1,9-2 трлн тенге ($4,2-4,4 млрд), проектная мощность - 40 млрд куб. м в год.

В марте текущего года правительством Казахстана и ПАО "Газпром" подписан протокол о сотрудничестве в газовой отрасли на 2023-2024 годы. В рамках договоренностей также прорабатывается вопрос газификации севера и востока Казахстана. Как сообщили в министерстве энергетики республики, поставки российского газа в Казахстан будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и учитывать сложившиеся дружественные отношения между двумя странами.

19 апреля Саткалиев заявил, что казахстанская компания QazaqGaz и "Газпром" согласовали маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана. По словам министра, этот газопровод имеет возможность продолжения в Китай, но сейчас речь идет только о покрытии потребностей Казахстана.

Ранее экс-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что для газификации восточных регионов министерством рассматривается два варианта. Первый предполагает строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств и увеличения тарифов на газ для потребителей. Второй - импорт газа из России в рамках плана сотрудничества в газовой отрасли между двумя странами. В соответствии с ним прорабатывается возможность строительства международного газопровода Россия - Казахстан - КНР.