Модернизацию аэропорта Элисты планируют завершить осенью

В реализацию проекта инвестировали 140 млн рублей

ЭЛИСТА, 28 июня. /ТАСС/. Модернизация пассажирского терминала аэропорта в республиканском центре Калмыкии - Элисте, которую проводит новый собственник - компания "Аэропорты большой страны", завершится осенью. Терминал международного аэропорта будет максимально комфортным и современным, сообщил ТАСС глава республики Бату Хасиков.

"Ожидается, что компания осенью завершит реконструкцию здания аэровокзального комплекса аэропорта, в этот масштабный проект инвестировано 140 млн рублей. Уже проведено переустройство помещений аэровокзала для обеспечения максимально комфортного и безопасного обслуживания пассажиров, поставлено современное оборудование для их обслуживания. Сейчас модернизируется фасад аэровокзала, ведется внутренняя отделка помещений, планируется также благоустроить прилегающую к зданию территорию. Наш аэропорт будет отвечать всем современным запросам", - сказал он.

Терминал аэропорта сделают доступным для маломобильных граждан. Аэровокзальный комплекс обеспечат автоматической блочно-модульной котельной, в которую инвестировано 30 млн рублей, уточнил Бату Хасиков.

В 2021 году правительством Республики Калмыкия во взаимодействии с компанией "Аэропорты большой страны" (принадлежит на паритетных началах холдингу "Новапорт" Романа Троценко и "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга) в аэропорту Элисты расширили маршрутную сеть до пяти направлений (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды), на 22% увеличен пассажиропоток, до 97,5 тыс. человек, при 680 выполненных авиарейсах. В 2022 году количество авианаправлений было уже увеличено до 10 (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Волгоград, Астрахань). Реализация программы полетов будет продолжена после снятия ограничений полетов в аэропорту Элиста.