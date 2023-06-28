Platforma заявила о снижении трат россиян на электронику почти в два раза в I квартале

По данным компании, падение по отношению к данным за аналогичный период 2022 года составило 47%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Суммарные траты россиян на электронику и бытовую технику упали почти вдвое за январь - март 2023 года, падение по отношению к данным за аналогичный период 2022 года составило 47%. Об этом ТАСС рассказали в компании Platforma, чьи сотрудники проанализировали анонимизированные данные более 8 млн пользователей одного из крупнейших банков РФ.

Траты упали и по отношению к октябрю - декабрю прошлого года - на 32%. Аналитики указывают, что серьезное уменьшение трат за отчетный период связано с ростом, который был в период новогодних праздников и в целом после начала специальной военной операции (эффект "высокой базы").

В январе - марте по сравнению с этим же периодом 2022 года упало и число покупателей техники - на 23%, по сравнению с IV кварталом 2022 года падение составило 24%. "Вероятно, это вызвано как отказом от покупок в категории, так и снижением трат в целом", - предположили аналитики.