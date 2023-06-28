В Забайкалье и на Колыме планируют впервые в России легализовать частную золотодобычу

По словам зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, участие в пилотной программе могут принять разные органы в качестве общественных наблюдателей и госконтроля

ТАСС, 28 июня. Забайкальский край и Магаданская область планируются в качестве пилотных регионов, где могут легализовать частную золотодобычу после принятия закона "О вольном приносе". Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

"Предполагалось, что деятельность сначала будет только в отдельных регионах - это Магадан и Забайкалье. Мы определили их в качестве пилотных: они будут в первые два года. В последующем дальневосточные регионы смогут присоединиться", - сказал Волков на парламентском слушании "О совершенствовании правового регулирования старательской деятельности в России".

Он подчеркнул, что основная цель законопроекта - стимулировать людей к легальной добыче золота. Гражданин России должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, после этого он сможет получить старательский участок, подав заявление через интернет-портал. При этом территории, где в пилотном режиме разрешат осуществлять подобные работы, смогут определять сами регионы по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая отметила, что речь идет об общем эксперименте, в котором могут принять участие в качестве общественных наблюдателей и госконтроля разные органы. "Мы это можем предусмотреть. Если это эксперимент, значит он должен быть публичным, понятным, счетным в части экономических эффектов или потерь с точки зрения достаточности или недостаточности регулирования и прочего. На этом надо максимально сосредоточиться", - сказала она.

По словам министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова, в регионе провели опрос среди местного населения, в котором приняли участие почти 300 человек, большинство из них поддержали принятие закона и хотят по нему работать. "У нас подготовлен ограниченный участок - резервация. Это участок в 1 498 га. В целом мы готовы к применению закона на нашей территории. Считаю, его надо запускать, наш губернатор тоже поддерживает это направление", - сообщил Косолапов.

Глава Забайкальского края Александр Осипов отметил, что 65% населения региона от общей численности в 1 млн человек живет в удаленной местности, где создание рабочих мест дается нелегко, несмотря на все существующие программы по поддержке предпринимательской деятельности. "И когда у людей прямо под ногами есть деньги, но нет возможности к ним подступиться, нечестно. Это несправедливо - не давать людям улучшать свое благосостояние, - отметил он. - Выработанная конструкция закона позволяет сегодня оптимально осуществлять эти интересы: защитить природу, но и дать возможность людям заниматься старательской деятельностью".

О законопроекте

Законопроект "О вольном приносе" разработали по поручению президента России Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству.

В конце марта проект закона о добыче золота физическими лицами прошел комиссию по законопроектной деятельности, в апреле его внесли в Госдуму.