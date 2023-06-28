28 июня, 10:43

Минск продлил запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из недружественных стран

Он будет действовать до 31 декабря

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Белоруссии продлило до конца нынешнего года запрет на ввоз из недружественных стран отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

"Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно", - отмечается в сообщении.

В Совмине пояснили, что документ, в частности, предусматривает сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок, кроме периода с 1 по 31 июля. Также постановлением вводится запрет на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Белоруссии в достаточных объемах, отметили в белорусском правительстве. 

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