В программе "Российская креативная неделя. Москва фест" выступят спикеры из 17 стран

В мероприятии примут участие спикеры из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, СНГ и Африки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва фест" состоится на 60 площадках города, выступить в деловой программе пригласили 35 спикеров из 17 стран. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в среду руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"В рамках деловой программы (фестиваля "Российская креативная неделя. Москва фест" - прим. ТАСС) мы сформировали отдельный международный трек. Мы позвали 35 спикеров из 17 стран - Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, СНГ, Африка. Мы надеемся, что не будет никаких сбоев", - сказал Фурсин.

По его словам, Москва принимает участие и в "Креативной неделе" - это самое масштабное мероприятие, которое объединяет все индустрии. В этом году власти решили освоить новый формат и показать жителям и гостям столицы, что собой представляет креативная индустрия.

На территории города мероприятия фестиваля "Российская креативная неделя. Москва фест" будут проходить на 60 площадках. Уже присоединились 700 партнеров, их число может вырасти, так как до сих пор идет прием заявок на участие. Программы совершенно разные, они ориентированы на детей, молодежь, семьи, взрослых людей. "Это и возможность поучаствовать, посмотреть, что представляет из себя креативный продукт. Эта программа объединяет представителей со всей страны. Будут и отдельные павильоны зарубежных стран. Ждем вас на всех площадках в городе", - подчеркнул глава департамента.

"Видим рост компаний, которые занимаются в креативном секторе. <...> Для нас самое главное, как для города, так и для бизнеса с людьми, что они растут экономически. Так, 2022 год показал хороший в той ситуации рост - 10%. Креативные индустрии в городе зарабатывают 4,4 трлн рублей", - добавил Фурсин.