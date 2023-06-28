В Нацбанке Грузии заявили, что соблюдают международные санкции против России

В феврале 2022 года регулятор сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение российского банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Национальный банк Грузии полностью соблюдает все международные финансовые санкции, введенные против России с февраля 2022 года. Об этом сообщила и.о. президента Нацбанка Натия Турнава на встрече с главой управления по координации санкций Госдепартамента Джимом О'Брайеном.

"Национальный банк с первого дня соблюдает все ограничения в финансовом секторе Грузии, которые введены против России из-за вторжения на Украину. Следует отметить и то, что мониторинг по выполнению санкций осуществляется со второго дня начала боевых действий, о результатах которого сегодня я ознакомила международных партнеров", - цитирует Турнаву пресс-служба регулятора.

Нацбанк Грузии в феврале 2022 года сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение российского банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку. Позже ВТБ банк передал портфель обслуживания юридических лиц грузинскому Либерти банку.