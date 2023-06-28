Путин в Дагестане проведет совещание по вопросам туризма

Там же 28 июня у президента состоится встреча с главой республики Сергеем Меликовым

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 28 июня посетит Дагестан, где проведет совещание по вопросам туризма, там же у него состоится встреча с главой республики Сергеем Меликовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведет совещание, будет его вступительное слово", - анонсировал представитель Кремля. "Проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня", - уточнил он.

"Отдельно запланирована встреча у президента с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и ряд других мероприятий, о которых мы вас будем информировать", - добавил пресс-секретарь.

На совещании, по словам Пескова, запланирован доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО и доклад Меликова о развитии туристической инфраструктуры Дагестана и реализации плана развития городов. "Традиционно будет и обмен мнениями", - добавил Песков.

Он также уточнил, что "Путин работал с утра в Кремле, [там у него] были закрытые встречи".