Беспилотники над населенными пунктами можно будет запускать на высоте до 150 м

Об этом сообщил Минтранс РФ, отметив, что это разрешат делать в светлое время суток

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты можно будет запускать в населенных пунктах на высоте до 150 м от уровня земли или воды. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса РФ.

"Правительство упростило порядок организации полетов беспилотников, - отметили в Минтрансе, комментируя обновленные правила использования воздушного пространства, которые были опубликованы сегодня. - Согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полетов беспилотниками весом до 30 кг эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиационным властям".

Новыми правилами также упрощается порядок применения беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве при выполнении авиахимических работ при борьбе с вредителями.

"В частности, эксплуатанты смогут совершать полеты на высотах менее 30 м от земной или водной поверхности на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и двух километров от посадочных площадок без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве", - отметили в министерстве.

Кроме того, у эксплуатантов дронов появится возможность направлять план полета с помощью цифровой платформы обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства России и оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения полета, включая разрешения органов местного самоуправления.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.