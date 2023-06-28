28 июня, 10:28,
обновлено 28 июня, 11:18

Песков: решений о повторном взимании с бизнеса налога на сверхприбыль не принималось

По словам пресс-секретаря президента РФ, "никакого обсуждения на этот счет не ведется"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Возможность повторного взимания с предпринимателей налога на сверхприбыль в Кремле не обсуждается, решений на этот счет нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Никаких решений на этот счет не принималось. В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам. Здесь никакого обсуждения на этот счет не ведется", - сказал Песков. В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов, какого именно обсуждения не ведется, пресс-секретарь добавил: "Обсуждения на эту тему".

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Налоговая ставка по нему устанавливается в размере 10 процентов.

В случае принятия документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Законопроект при этом не распространяется на компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснил ранее министр финансов Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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