Россельхознадзор: Украина скрывает информацию о жуке, уничтожающем до 80% кукурузы

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил, что власти РФ ведут работу по предотвращению его проникновения на новые территории

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украина скрывает проникновение в страну жука, который уничтожает до 80% кукурузы. Власти России ведут работу по предотвращению его проникновения на новые территории, заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

"Украина скрывает то, что кукурузный жук проник, который уничтожает там до 80% кукурузы, это очень серьезно. Мы сейчас с нашим институтом как раз на территориях присоединенных с помощью феромонных ловушек делаем работу по предотвращению его проникновения", - сказал Данкверт в ходе выступления в Госдуме.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с эпизоотической обстановкой в Херсонской области, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек.