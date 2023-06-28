Белоруссия и РФ до форума регионов подписали контракты по продовольствию на 26 млрд рублей

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло отметил, что поставки продукции АПК из республики идут в 72 российских региона, однако стороны взаимно дополняют друг друга товарными группами

УФА, 28 июня. /ТАСС/. Минск и Москва во время подготовки к проведению X Форума регионов Белоруссии и РФ подписали контракты по поставкам продовольствия на сумму порядка 26 млрд российских рублей. Об этом сообщил белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на пленарном заседании форума.

"Если сравнить с первым нашим форумом в 2014 году, то товарооборот по продовольственной группе вырос более чем на 50%, - сказал министр. - Только в рамках подготовки к проведению данного форума сумма подписанных контрактов по продовольствию составила порядка 26 млрд российских рублей".

Брыло отметил, что поставки белорусской продукции АПК идут в 72 российских региона, однако стороны взаимно дополняют друг друга товарными группами. Министр сообщил, что начались взаимные поставки высокотехнологичной продукции, такой как семена, посадочный материал, племенной скот, ветеринарные препараты.

Касаясь взаимодействия в рыбной отрасли, Брыло отметил, что белорусам выделены квоты на вылов рыбы не только в Баренцевом и Балтийском морях, но и в Дальневосточном рыбном хозяйстве.

По словам министра, аграрные вузы двух стран за последние три года увеличили число договоров и соглашений о сотрудничестве в образовательной и научной сферах более чем на 50%. Он отметил, что развитию отношений двух стран в АПК будет способствовать программа по формированию единой аграрной политики Союзного государства.