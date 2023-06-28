На Сахалине считают, что проект "Заработаем вместе" улучшит процесс подготовки кадров

Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков также назвал программу перспективной с экономической точки зрения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Разработанный в Сахалинской области проект "Заработаем вместе" позволит задействовать рыночные механизмы при подготовке кадров, что сделает этот процесс эффективнее. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков.

"С точки зрения проекта "Заработаем вместе" - это возможность запустить рыночные механизмы как раз для массовой подготовки людей под рабочие места. Мы сейчас делаем пилот уже, несколько десятков человек у нас прошли по технологии, когда в человека инвестирует оператор карьеры", - сообщил он.

По словам Аленькова, Сахалин стремится стать "карьерным хабом для всего Дальнего Востока". Для достижения этой цели в регионе запустили бренд территории и продолжается работа по созданию инструментов карьерного развития. "Один из них - это навигатор карьеры - платформа, на которой аккумулированы все сервисы и карьерные траектории человека, который хочет связать или уже связывает свою жизнь, трудовую или обычную, с территорией региона. Он объединяет несколько разных инструментов, в том числе инструменты АСИ по развитию карьеры Edwica и такой интересный проект - "Заработаем вместе", - подчеркнул Аленьков.

Зампред также отметил, что проект "Заработаем вместе" перспективен и с экономической точки зрения. "Человек возвращает какие-то затраты только, когда он увеличил свою зарплату, получив новое рабочее место или на том же рабочем месте, увеличив свой доход. Только с разницы возвращает. Более того, со стороны региона мы компенсируем эту разницу, потому что понимаем, что для нас это возврат через НДФЛ, через развитие территории, поэтому видим перспективу очень большую в этом проекте", - сообщил он.

О проекте

Инициатива "Заработаем вместе" нацелена на выстраивание индивидуального карьерного плана для человека. Участник проекта подписывает договор, который определяет план действий - от выявления необходимых навыков до получения новой работы и сопровождения на протяжении профессионального роста и возврата вложенных в обучение инвестиций. Человек не оплачивает свое обучение сразу, а отдает эти средства частями и только при достижении указанного в договоре дохода.

Включиться в программу "Заработаем вместе" может любой житель страны старше 18 лет, вне зависимости от того, трудоустроен он сейчас или нет. По предоставленным в сообщении данным, в первом потоке программы переобучение прошли 38 жителей Сахалинской области: 28 - по направлению "Социальный уход", их начальный доход составлял 28,5 тыс. рублей, сейчас это более 44,4 тыс. рублей. По направлению "Сметное дело" обучились 10 человек, зарплата увеличилась с 37,8 до почти 75 тыс. рублей.