Информационную систему России "Энергоэффективность" планируют модернизировать в 2024 году

Директор Департамента по конкуренции и энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Ирина Петрунина сообщила, что изменения направят на улучшение сбора информации, ее аналитики, интеграции с другими информационными системами

ТВЕРЬ, 28 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует в 2024 году модернизировать функционал Государственной информационной системы (ГИС) "Энергоэффективность" для улучшения сбора, аналитики информации, интеграции с другими системами. Об этом сообщила в среду директор Департамента по конкуренции и энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Ирина Петрунина в Твери на Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения.

"Сейчас система не отвечает требованиям, которые планировалось к этому ГИС применять, задачи, которые перед ним ставились, к сожалению, ГИС не выполняет. У нас недостаточное количество в ГИС "Энергоэффективность" погружено первичной информации <...> и, к сожалению, достаточно слабая часть аналитическая. Поэтому сейчас мы готовим уже материалы для запуска доработки ГИС "Энергоэффективность" в следующем году. И уже со следующего года, мы очень надеемся, что мы ситуацию коренным образом поменяем", - сказала Петрунина.

По ее словам, изменения направят на улучшение сбора информации, ее аналитики, интеграции с другими информационными системами. "Мы все подошли к такой ситуации, когда множество государственных информационных систем нужно между собой начинать постепенно интегрировать для того, чтобы снять нагрузку с субъектов РФ, нагрузку с тех, кто, собственно говоря, нам эти ГИС наполняет первичной информацией, для того, чтобы эта информация между собой коррелировалась", - отметила Петрунина.

Государственная информационная система "Энергоэффективность" была создана в 2011 году. Согласно действующему законодательству органы государственной власти, местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения обязаны ежегодно предоставлять в ГИС декларации о потреблении энергетических ресурсов. Цифровизация сбора отчетности помогла повысить эффективность бизнес-процессов и снизить операционные издержки, автоматизировать процесс проверки и верификации данных декларации. В конце 2021 года Минэкономразвития РФ сообщило о завершении работы по созданию новой версии ГИС, с 24 декабря ее ввели в промышленную эксплуатацию.

VI Всероссийское совещание центров энергосбережения и Первый межрегиональный форум горсветов проходят в Твери 28-30 июня. В них участвуют представители региональных и федеральных органов исполнительной и законодательной власти, предприятий, организаций, эксплуатирующих объекты уличного освещения и центров энергосбережения. Организаторами выступают Российская ассоциация центров энергосбережения "РАЦЭС", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения", Ассоциация наружного освещения, Научно-технический совет светотехнической отрасли России.