В Псковской области увеличат доходы от медицинского туризма в шесть раз к 2030 году

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко отметила, что оказание медуслуг жителям соседних регионов и стран СНГ крайне актуально благодаря выгодному географическому положению

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, годовой бюджет которой является одним из самых низких среди регионов СЗФО, за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" к 2030 году намерены увеличить в шесть раз доходы медицинских организаций, поступающие от так называемого медицинского туризма. От оказания медуслуг иностранным гражданам и жителям других регионов и государств в бюджет поступит почти 130 млн рублей, сообщила в среду ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

"Для Псковской области вопрос увеличения доходной части - это главный приоритет, и наши медучреждения активно включились в эту работу, начав оказывать медицинские услуги жителям других городов и стран. К 2030 году доход наших больниц и поликлиники от медицинского туризма достигнет отметки в 130 млн рублей, что в шесть раз больше текущих показателей. Этого удастся достичь за счет увеличения числа таких пациентов и расширения спектра медуслуг, которое произойдет благодаря поставкам новейшего медоборудования в ведущие государственные клиники региона", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что оказание медуслуг жителям соседних регионов, а также стран СНГ, в том числе Белоруссии, для Псковской области крайне актуально, так как регион занимает выгодное географическое положение. Псковские врачи оказывают медпомощь таким гражданам в рамках регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".

"Реализация проекта мотивирует государственные медицинские организации к повышению качества оказания медицинской помощи и сервисного обслуживания не только для иностранцев, но и для жителей нашего региона. То есть, развивая медицинский туризм, мы повышаем качество медпомощи для своего населения. А иногородним гражданам предоставляем широчайший спектр услуг - это и услуги в сфере стоматологии, и высокотехнологичные исследования в сфере рентген-диагностики, ультразвуковые исследования на самых современных аппаратах экспертного класса. Раньше в регионе они отсутствовали, и такие услуги можно было получить лишь в крупных городах", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.