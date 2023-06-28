Экспорт РФ беспилотных авиасистем в 2018-2022 годах составил до 600 млн рублей

Согласно стратегии развития беспилотной авиации РФ, 62% пришлось на Судан, 12% - на Венесуэлу, 9% на Узбекистан

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Экспорт беспилотных авиационных систем из РФ в 2018-2022 годах составил до 600 млн рублей, в том числе 62% пришлось на Судан, 12% - на Венесуэлу, 9% на Узбекистан. Об этом говорится в стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

"Экспорт беспилотных авиационных систем в 2018-2022 годах составил до 600 млн рублей и осуществлялся в Судан (62 процента), Венесуэлу (12 процентов), Узбекистан (9 процентов) и другие страны", - отмечается в документе.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стратегия определяет пять ключевых направлений развития беспилотной авиации. Первое из них - стимулирование спроса на отечественные беспилотники. Второе направление касается разработки и серийного выпуска БАС, а также создания центров внедрения новых технологий при создании беспилотников. Третье направление - развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и дронопортов. Еще два направления подразумевают подготовку кадров и исследования в сфере БАС.