Расходы бюджета Вологодской области увеличили на 2,7 млрд рублей для завершения строек

Доходы региона выросли на 512 млн рублей

ТАСС, 28 июня. Доходы бюджета Вологодской области на 2023 год увеличили на 512 млн рублей, расходы - на 2,7 млрд рублей, дополнительные средства направят на завершение начатых ранее строительных работ, реконструкций и капремонтов объектов. Соответствующие поправки приняли в среду сразу в первом и втором, окончательном, чтениях, депутаты Вологодского заксобрания.

"Доходы областного бюджета увеличиваются в 2023 году на 511,9 млн в связи с поступлением в бюджет целевых средств. Расходы на 2023-2025 годы будут увеличены на 3,1 млрд, в текущем году - на 2,7 млрд рублей. С учетом предлагаемых поправок в 2023 году доходная часть областного бюджета составит 115 млрд рублей, расходная - 141 млрд рублей. Дефицит - 26 млрд рублей, он в полном объеме обеспечен остатками средств на счете областного бюджета на начало 2023 года. Все условия соглашения с Министерством финансов России о реструктуризации бюджетных кредитов соблюдены", - представила поправки заместитель губернатора, начальник департамента финансов Татьяна Голыгина.

По ее данным, в экономике региона наблюдаются восстановительные процессы: индекс промышленного производства практически соответствует уровню января - апреля 2022 года, почти на 13% увеличился объем выполненных работ в строительстве, наблюдается номинальный рост зарплаты, поэтому доходный потенциал сохраняется на уровне 2022 года. Объем налоговых и неналоговых доходов соответствует уровню пяти месяцев 2022 года.

"Динамика налога на прибыль складывается значительно лучше, чем мы прогнозировали. Поступления налога снизились только на 3%, мы прогнозировали его снижение на 19%. Мы получили доплату по итогам работы за 2022 год от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 4 млрд рублей. С опережением идет исполнение плановых показателей по акцизам на жидкую сталь, плательщиком являются металлурги, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на металлопрокат", - сообщила замгубернатора. Позже, отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что лесопромышленный комплекс, судя по налогу на прибыль, еще не восстановился.

Поступили целевые средства от ПАО "Газпром" в размере 429 млн рублей на капремонт и содержание дорог, разрушенных большегрузами. За счет безвозмездных поступлений из Фонда развития территорий 125,7 млн рублей направят на единовременные выплаты на жилье жителям Херсона и части Херсонской области, прибывшим в Вологодскую область на постоянное место жительства. С учетом поправок объем безвозмездных поступлений в 2024 году составит 24,8 млрд рублей.

Помимо целевых средств, за счет собственных источников увеличились расходы на реализацию госпрограмм в социальной сфере - на 1,448 млрд рублей. Средства направят на завершение строительства и капитального ремонта учреждений во всех сферах.