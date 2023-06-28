ФНС планирует автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты

Речь идет о вычетах за лечение, страхование, физкультуру и спорт

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба России (ФНС) подготовила проект федерального закона, предусматривающего автоматический расчет налоговых вычетов за лечение, страхование, физкультуру и спорт без необходимости самостоятельно подавать соответствующие декларации. Об этом сообщила в среду заместитель главы службы Светлана Бондарчук в эфире телеканала "Россия-24".

"Автовычеты у нас работают по имуществу и инвестиционным продуктам. Такую же схему мы хотим продолжить. Подготовлен проект федерального закона, очень надеемся, что весной он будет принят Государственной думой. Это будут социальные вычеты на лечение, страхование и так называемые фитнес-услуги. Эти организации будут предоставлять нам данные о расходах, и мы самостоятельно будем рассчитывать размер вычета", - заявила Бондарчук.

В апреле максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка был увеличен с 50 до 110 тыс. рублей, а по расходам на собственное обучение, лечение (в том числе и членов семьи) и на покупку лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей.