"Автотор" планирует произвести по итогам 2023 года 70 тыс. автомобилей

План продаж компании на 2023 год - 58-60 тыс. авто

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" планирует по итогам 2023 года произвести 70 тыс. автомобилей. План продаж компании на 2023 год - 58-60 тыс. авто. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров "Автотор холдинга" Валерий Горбунов.

"Таким образом, мы произведем и считаем, что 58-60 тыс. наши дистрибьюторы должны на рынке продать, из тех 70 тыс., которые мы произведем в этом году", - сказал он.

В свою очередь, гендиректор "Автотора" Евгений Петухов отметил, что в 2023 году планируется поставить около 1 тыс. электрических автомобилей двух брендов.

"Планируем поставить порядка 1 тыс. в этом году <…> на электродвижении [автомобилей]. И соответственно на следующий год мы планируем увеличить и модели, и совокупный объем", - подчеркнул он.

Валерий Горбунов также сообщил, что в 2024 году компания планирует произвести не менее 100 тыс. автомобилей.

О компании

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.