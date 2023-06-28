На Кубани прогнозируют рост товарооборота с Белоруссией по итогам 2023 года в пределах 40%

Как заявил губернатор края Вениамин Кондратьев, показатель составит около $800 млн

ТАСС, 28 июня. Прогнозируемый товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь по итогам 2023 года увеличится на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в среду на пленарном заседании Х форума регионов России и Белоруссии в Уфе.

"Краснодарский край и Республику Беларусь связывают давние, дружеские, братские и деловые отношения, но по-настоящему партнерскими они стали с начала прошлого года и позволяют развивать экономику и противостоять беспрецедентному давлению санкций. Наше движение навстречу друг другу позволило только по итогам года нарастить товарооборот на 52%, он составил в прошлом году $570 млн. По итогам этого года уже за аналогичный период увеличили товарооборот на 38%, и я надеюсь, что к концу годы мы выйдем где-то на $800 млн", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в крае локализовано производство тракторов "Беларус", в 2023 году планируется собрать порядка 1 тыс. единиц. Комбайновый завод в Усть-Лабинске и белорусский холдинг "Гомсельмаш" запустили первую российско-белорусскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток, до конца 2023 года здесь планируют собрать около 100 единиц сельхозтехники. С "Минским автомобильным заводом" организовано сборочное производство зерновозов и полуприцепов. Есть планы по запуску совместного производства тракторов для садов и виноградников с целью их импортозамещения, прорабатывается вопрос сборки в регионе автобусов МАЗ. Также край закупает в Республике Беларусь трамваи, автобусы, троллейбусы и электробусы. Локализующие на Кубани производство белорусские компании пользуются краевыми преференциями.