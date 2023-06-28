Volkswagen намерен сократить производство электромобилей на заводе в Эмдене

Решение связано с низким спросом и пассивностью клиентов, сообщили в производственном совете компании

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen временно сократит производство электромобилей на своем заводе в Эмдене (федеральная земля Нижняя Саксония) из-за низкого спроса на них. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на главу производственного совета Манфреда Вульфа.

В течение ближайших двух недель на заводе сократят количество рабочих смен на производстве компактного кроссовера ID.4 и первых моделей нового электроседана ID.7, который должен поступить в продажу осенью текущего года. Кроме того, с августа свои места придется покинуть примерно 300 из 1,5 тыс. временных работников предприятия, а длительность корпоративного отпуска для тех, кто трудится именно в сегменте выпуска электромобилей, будет увеличена с трех до четырех недель. Сотрудники были проинформированы о планах руководства Volkswagen в минувший понедельник.

По данным производственного совета, спрос на электромобили оказался почти на 30% ниже ожидаемого. Как отметил Вульф, касательно продаж электромобилей налицо пассивность клиентов.

"Число допущенных к эксплуатации электромобилей по-прежнему высоко, но что мы с тревогой наблюдаем, так это снижение спроса [на них] - и не только автомобилей Volkswagen, но и всех производителей", - приводит издание слова министра экономики Нижней Саксонии Олафа Лиса.