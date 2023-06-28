На Кубани открыли первую в России учебную молочную ферму с применением ИИ

По расчетам специалистов, среднесуточный надой составит около 50 л молока

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Первую очередь Центра молочных компетенций открыли в среду в учебно-опытном хозяйстве Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ), здесь оборудовали роботизированную ферму доения с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Эта ферма является единственной в России, открытой на базе учебно-опытного хозяйства.

"В открывшемся Центре молочных компетенций для управления инновационным комплексом, рассчитанным на 55 голов, необходим всего лишь один сотрудник. Все остальное - искусственный интеллект. Цифровые технологии позволяют здесь в режиме онлайн следить за состоянием каждого животного, регулировать процессы его кормления и доения", - говорится в сообщении.

Среднесуточный надой за счет применения современных технологий по расчетам специалистов будет составлять порядка 50 л молока, что вдвое больше среднего показателя по Краснодарскому краю.

В пресс-службе КубГАУ уточнили ТАСС, что это единственная в России именно учебная ферма с применением научного подхода.

По данным пресс-службы, на базе Центра молочных компетенций в 2023 году также отроют эмбриональный центр, в перспективе здесь будут проводить геномные исследования, откроют лаборатории оценки качества кормов и почвы, ветеринарно-санитарной экспертизы и качества молока. Проект реализуется по федеральной программе "Приоритет-2030". Планируется, что после полного запуска научно-исследовательского кластера рентабельность молочной индустрии в стране в течение 10-15 лет может увеличиться на 20%.

Краснодарский край является одним из крупнейших производителей животноводческой продукции в России. Занимает третье место по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий и второе место - по производству товарного молока, а по производству скота, птицы и яиц входит в пятерку лидеров. По итогам 2022 года в крае произвели 608 тыс. тонн скота и птицы, более 1,6 млн тонн молока и 1,6 млрд штук яиц.