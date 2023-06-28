Ростех заявил о готовности закрыть потребности здравоохранения в аппаратах ИВЛ

В госкорпорации при этом считают необходимым запрет на закупку иностранных приборов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" готова закрыть потребность учреждений здравоохранения РФ в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае принятия решения о введении запрета закупок иностранных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ранее "Ведомости" написали, что Минпромторг России с целью поддержки отечественной медицинской промышленности предлагает ввести запрет на закупку государственными больницами аппаратов ИВЛ зарубежного производства.

"В случае введения запрета закупок иностранных аппаратов ИВЛ для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, никакого дефицита такого оборудования в России не будет. В настоящее время Ростех серийно производит широкую линейку современных аппаратов ИВЛ, включая модификации для маленьких детей и недоношенных новорожденных с критически низкой массой тела", - сообщили в Ростехе.

Так, оптико-электронный холдинге "Швабе" создал многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 для взрослых и детей, который предназначен для обеспечения искусственной вентиляции легких, подачи наркоза и мониторинга дыхательной смеси. "На данный момент это единственный комплекс отечественного производства, который совмещает сразу три эти функции в одном устройстве", - прокомментировали в госкорпорации.

В линейке концерна "КРЭТ" предоставлен аппарат ИВЛ "Авента-У" для поддержания спонтанных вдохов у недоношенных новорожденных с критически низкой массой тела.

"Аппараты ИВЛ экспертного класса российского производства по эксплуатационным и техническим характеристикам не уступают оборудованию ведущих мировых производителей", - добавили в госкорпорации.