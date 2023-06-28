В ЮАР заявили, что БРИКС ищет варианты сокращения использования доллара

Официальный представитель президента республики Винсент Магвенья рассказал, что в рамках объединения проходят консультации о перспективах создания единых валют

ПРЕТОРИЯ, 28 июня. /ТАСС/. Консультации по вопросам сокращения использования доллара США ведутся как внутри БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), так и в рамках других международных и региональных объединений. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Внутри БРИКС проходят консультации по финансовым вопросам, включая как сокращение использования доллара США, так и перспективы создания единых валют", - сообщил он. Магвенья подтвердил, что во время встречи на минувшей неделе на полях парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту президенты ЮАР и Бразилии Сирил Рамапоса и Луис Инасиу Лула да Силва обсуждали вопросы единой валюты.

"Этот вопрос [создание единой валюты БРИКС] достаточно сложный, - сказал Магвенья. - Поиски альтернативных валют не направлены против доллара США как такового, однако развивающиеся страны ищут возможность облегчить свое сложное финансовое положение". Он заметил, что окончательное решение по единой валюте пока не принято и консультации продолжатся, в том числе внутри БРИКС.

В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС и проведет в августе в Йоханнесбурге саммит объединения. В 2024 году председательство в БРИКС переходит к России.