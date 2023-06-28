Правительство Литвы утвердило повышение минимальной зарплаты на 10%

Ее размер составит €924

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы на своем заседании в среду утвердил повышение с 2024 года размера минимальной зарплаты на 10%. С учетом изменений она возрастет с €840 до €924.

"Необходимо повышать доходы тех жителей страны, которые получают самую низкую зарплату. Это мы и делаем", - сказала на заседании министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Рекомендации правительству по размеру минимальной зарплаты готовит трехсторонний совет из представителей работодателей, профсоюзов и Министерства соцзащиты и труда. Работодатель не имеет права платить меньше установленного минимума за полный рабочий день.