Таиландский бат достиг семимесячного минимума из-за политической неопределенности

По данным газеты Bangkok Post, официальный курс составляет 35,59 бата за $1

БАНГКОК, 28 июня. /ТАСС/. Национальная валюта Таиланда - бат - достигла семимесячного минимума по отношению к доллару США на фоне политической неопределенности, с которой страна столкнулась после парламентских выборов, что отрицательно сказывается на настроении инвесторов. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post. Сейчас официальный курс составляет 35,59 бата за $1.

По данным издания, есть сомнения в том, что лидер победившей на выборах партии "Движение вперед" Пита Лимчароенрат сможет набрать достаточное число голосов, чтобы возглавить правительство. "Маловероятно, что коалиция [во главе с "Движением вперед"] наберет необходимые голоса, чтобы затем сформировать новое правительство", - сказал глава отдела валютной стратегии в Азии инвестиционного банка RBC Capital Markets Элвин Тан.

Банк Таиланда ранее заявил, что в этом году он продолжит смягчение валютного регулирования, чтобы стимулировать отток капитала, поскольку курс бата продолжает оставаться волатильным. В этом году национальная валюта Таиланда потеряла 2,2%.

По итогам выборов в парламент, которые состоялись 14 мая, победила оппозиционная партия "Движение вперед", получив 151 депутатский мандат. Политическое объединение позже объявило о коалиции с занявшей второе место партией "Для тайцев" (141 мандат) и другими прошедшими в Палату представителей силами, заявив о намерении сформировать правительство во главе с Лимчароенратом. В отношении последнего избирательная комиссия Таиланда сейчас проводит расследование в связи с обвинениями во владении акциями телеканала ITV на момент проведения выборов. Конституция страны запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний.

Обе партии также ведут переговоры о том, кто станет новым председателем нижней палаты парламента. Будучи главой законодательной ветви власти, спикер Палаты представителей будет контролировать ее повестку. Несмотря на то, что 500 новоизбранных депутатов будут приведены к присяге 3 июля на государственной церемонии открытия первой сессии Палаты представителей, стороны пока не пришли к соглашению по этому вопросу.