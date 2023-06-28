В Литве предлагают принять закон о маркировке продукции работающих в России фирм

Литовские предприниматели согласны с идеей маркировки, но считают, что для этого необходимо сформировать официальный регистр таких производителей

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Литовские политики предлагают принять закон, который обязывал бы представителей бизнеса наглядно для потребителей маркировать продукцию фирм, продолжающих работать в РФ. С такой инициативой в среду выступила группа депутатов Сейма (парламента) от правящей консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

"Маркировать следовало бы изделия не только литовских, но и тех зарубежных компаний, продукция которых находится на полках магазинов и в Литве, и в России", - сказал журналистам один из инициаторов предложения Вилюс Семешка.

По его словам, если бизнес не захочет сотрудничать в этом вопросе, его надо обязать законом.

Литовские предприниматели в принципе согласны с идеей маркировки, однако говорят, что для этого необходимо сформировать официальный регистр таких производителей. "Кто укажет, какие предприятия не остановили экспорт в Россию? Политики хотят, чтобы бизнес разработал такую выборку сам, делая работу за государственных чиновников", - отметили в одной из крупнейших сетей розничной торговли "Норфа".