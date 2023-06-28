Зеленский заявил, что в ЕС обещали снять запрет на импорт зерна с Украины

Пять стран Центральной Европы ранее в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обещал, что после 15 сентября, когда заканчивается действие соответствующего решения Еврокомиссии, запрет на ввоз зерна с Украины в ЕС будет снят. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Киеве.

"Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но он (Бретон - прим. ТАСС) пообещал мне, что после 15 сентября не может быть продолжено блокирование", - приводит его слова издание "Европейская правда".

В апреле пять стран Центральной Европы в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия и Польша считают такое решение недостаточным и добиваются от ЕС продления запрета как минимум до конца года. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.