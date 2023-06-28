В Нижегородской области площадь ТОР "Саров" увеличат почти вдвое

Она достигнет 76 га

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Площадь территории опережающего развития (ТОР) "Саров" в Нижегородской области увеличат почти в два раза - до 76 га, что позволит региону получить более 200 новых рабочих мест и 1,8 млрд рублей инвестиций, сообщает в среду пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Расширение границ ТОР "Саров" в Нижегородской области одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах", - говорится в сообщении.

В перечень земельных участков, на которые будет распространяться режим территории, предлагается включить 14 участков. В заявку включены бизнес-планы семи инвесторов.

Никитин отметил, что по итогам 2022 года регион занял третье место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ. Расширение границ одной из ключевых преференциальных зон в регионе - еще один шаг в создании комфортных условий для инвесторов. "Интерес к этой территории у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений развитие ТОР "Саров" долгое время было ограничено. Сейчас же в состав ТОР планируется включить новые участки. Таким образом, ее площадь значительно увеличится", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Площадь территории увеличат почти в два раза - до 76 га. Регион получит более 200 новых рабочих мест и 1,8 млрд рублей инвестиций, рассказал замгубернатор Егор Поляков. "Это очень существенное вложение в территорию. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет Нижегородской области с 2023 по 2032 год превысят миллиард рублей", - цитирует Полякова пресс-служба.

Сейчас в Нижегородской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития - "Володарск", "Решетиха" и "Саров". ТОР "Саров" создана в 2017 году, "Володарск" и "Решетиха" - в 2019-м. Для резидентов территорий действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% - в следующие пять.