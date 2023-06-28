Акции МТС на Мосбирже снижались более чем на 12,5%

К 18:50 мск акции компании торговались на уровне 305,5 рубля за бумагу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Стоимость акций МТС на Московской бирже снижалась на 12,74%, до 302,75 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:43 мск.

Ранее компания зафиксировала проблемы с услугами связи в некоторых регионах Поволжья.

К 19:10 мск акции компании замедлили снижение на Мосбирже и торговались на уровне 305 рублей за бумагу (-12,1%).

Без мобильной связи и мобильного интернета от МТС были Кировская и Нижегородская области, Марий Эл, сообщало правительство Кировской области. Кроме того, связь и мобильный интернет отсутствовали у пользователей МТС в Татарстане, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, передавали корреспонденты ТАСС.