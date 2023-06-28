Суд удовлетворил иск Ростеха к Airbus на $5 млн

Причиной разбирательств стала сорванная поставка 17 самолетов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск лизинговой "дочки" Ростеха - "Авиакапитал-сервиса" - к Airbus на $5,1 млн за не осуществленную поставку самолетов Airbus A350, следует из картотеки суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

В декабре прошлого года дочерняя структура Ростеха, лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", подала иск против Airbus в Арбитражный суд города Москвы. В "Авиакапитал-сервисе" ТАСС сообщали, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для "Аэрофлота". В компании пояснили, что с учетом того, что санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, но досудебные претензии были проигнорированы.

В Ростехе тогда сообщали, что Airbus хотел судиться с компанией в Париже, но Арбитражный суд Москвы запретил рассмотрение дела в международных судебных инстанциях

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Ростеха, речь идет о сорванной поставке 17 самолетов.