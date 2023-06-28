Добыча газа в России в январе-мае упала на 15,3%

По данным Росстата, она составила 233 млрд куб. м

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия в январе - мае 2023 года снизила добычу природного газа на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 233 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча газа в мае составила 39,6 млрд куб. м, что на 19,3% ниже, чем в мае 2022 года, и на 11% меньше, чем в апреле текущего года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - мае 2023 г. составило 13,7 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. В мае производство СПГ достигло 2,9 млн тонн, что на 4,1% больше, чем в мае 2022 года, и на 4,2% выше, чем в апреле 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе-мае увеличилась на 1,4% - до 44,1 млрд куб. м, сообщает Росстат.

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила экспорт газа на 30,7% - до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в прошлом году упала на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м. При этом Минэнерго РФ ожидает дальнейшего снижения добычи газа в России в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки газа. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что добыча газа Россией сейчас оказывается на 8-10% ниже прогноза, а производство СПГ в 2023 году вырастет до 32 млн тонн с 30 млн тонн годом ранее.

Международное энергетическое агентство прогнозировало снижение добычи газа в России в текущем году на 8% - до 620 млрд куб. м.