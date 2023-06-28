Россия сократила выпуск бензина в мае на 1,1%

По данным Росстата, производство дизеля выросло на 2,7%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия в мае снизила объем производства бензина на 1,1% год к году, до 3,5 млн тонн, выпуск дизельного топлива при этом вырос на 2,7% - до 6,9 млн тонн, сообщает Росстат.

За январь - май 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с январем - маем 2022 года на 5,3%, составив 18,1 млн т. За тот же период дизельного топлива было выпущено 36,7 млн т, что на 7,8% больше аналогичного периода годом ранее.

Совокупно производство кокса и нефтепродуктов в мае 2023 года увеличилось на 6,7%, а за первые пять месяцев 2023 года - на 5,9% по сравнению с январем - маем 2022 года.

Сжиженных пропана и бутана в мае 2023 года произведено 1,4 млн т, что на 9,4% больше, чем в мае 2022 года. Топочного мазута за тот же месяц выпущено 3,2 млн т, что на 5,9% больше, чем в мае 2022 года.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,2 млн т. Это на 7,4% больше, чем в мае 2022 года.

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.

Потребительские цены на бензин

Средние потребительские цены на бензин в России в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%. При этом производители бензина в апреле повысили оптовые цены на 18,7%, говорится в материалах Росстата.

В годовом сравнении потребительские цены на бензин в мае выросли на 1,4%, цены производителей - на 11,9%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в мае 2023 г. в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,2 раза (в мае 2022 г. - в 3,3 раза).

В мае рост потребительских цен на бензин автомобильный на 1,1% и более отмечался в 25 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подорожал в республиках Коми и Дагестан - на 7,3% и 4,4% соответственно.

Снижение цен на бензин наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области - на 1,5% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 1,1% и 0,7% соответственно.

В мае 2023 года по сравнению с апрелем цены производителей на нефть увеличились на 24,8% (по сравнению с декабрем 2022 года - на 23,8%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 0,7% (по сравнению с декабрем 2022 г. - увеличились на 6%).

Стоимость бензина у производителей

Стоимость автомобильного бензина у производителей в России увеличилась в мае по отношению к апрелю на 18,7%, следует из данных Росстата.

Росстат отмечает, что бензин подорожал почти во всех российских субъектах, занимающихся производством бензина. Так, больше всего цены на него выросли в Пермском крае (+28%), Москве (+27,4%), Нижегородской области (+24,9%), Республике Коми (+24,8%) и в Кемеровской области (+24,5%). В Сахалинской области, по данным Росстата, цены на бензин сохранились на уровне апреля.

При этом потребительские цены на бензин в России в мае 2023 года в 2,2 раза превышали цены производителей, в том время как в мае 2022 года они были выше в 3,3 раза.

Стоимость нефти у производителей в мае увеличилась на 24,8% по сравнению с апрелем, а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,7%.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрировали рост до рекордных значений. За этот период стоимость бензина Аи-92 увеличилась почти на 12%, бензина Аи-95 - почти на 10%.

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предприняла ряд мер, в том числе предложила повысить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п. п., а также начала изучать действия ряда нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям.