Инфляция в России с 20 по 26 июня ускорилась до 0,16%

По данным Росстата, с 14 по 19 июня в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,02%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 20 по 26 июня 2023 года составила 0,16%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 14 по 19 июня - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,02%.

С начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,38%, с начала года - на 2,77%. В годовом выражении инфляция в РФ на 26 июня 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 3,2%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мясо кур - на 1,4%, сахарный песок - на 1%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,5%, овощные консервы для детского питания - на 0,4%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, говядину, баранину, вареные колбасы, сливочное масло, рис и печенье - на 0,2%, свинину, поваренную соль и водку - на 0,1%.

Снизились цены на гречневую крупу - на 0,7%, подсолнечное масло - на 0,6%, куриные яйца - на 0,4%, сметану - на 0,3%, пастеризованное молоко, творог, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель - на 0,2%, стерилизованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничную муку, черный чай, пшено - на 0,1%.

Стоимость репчатого лука в России снизилась на 3,9%, помидоров - на 2,4%, в то же время морковь подорожала на 4,2%, а картофель - на 4,1%. Кроме того, столовая свекла и яблоки подорожали на 1,5%, в то время как цены на белокочанную капусту снизились на 1%, бананы - на 0,9%, огурцы - на 0,2%.

В среднем прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,3%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол - на 1%, корвалол - на 0,5%, эргоферон - на 0,3%, валидол - на 0,2%, нимесулид и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: пеленки для новорожденных - на 0,5%, зубные пасты - на 0,3%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, детские подгузники, хозяйственное мыло, зубные щетки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на обрезные доски - на 0,9%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,7%, электропылесосы - на 0,6%, смартфоны - на 0,5%, телевизоры, майки, мужские футболки, шампуни - на 0,4%, сигареты с фильтром - на 0,2%, легковые автомобили, джинсы для детей - на 0,1%. Цены снизились на кроссовки для взрослых и детей - на 0,2%, мужские носки, детские футболки - на 0,1%.

По данным статистики, в то же время цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 1,4%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд выросла на 0,7%, гостиницах 2 звезд - на 0,6%, гостиницах 1 звезды и мотелях, а также путевок в санатории - на 0,5%. Также подорожало проживание в гостиницах трех звезд - на 0,4%, хостелах - на 0,2%. Путевки в дома отдыха, пансионаты выросли в стоимости на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России увеличилась на 0,3%.

Из остальных видов услуг подорожали: модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,4%, ремонт телевизоров - на 0,1%.