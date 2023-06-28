Выработка электроэнергии в России в мае выросла на 0,4%

По данным Росстата, производство электроэнергии в России в мае составило 90 млрд кВт·ч

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в мае 2023 года составило 90 млрд кВт·ч, что на 0,4% выше показателя за аналогичный месяц 2022 года и на 4,6% ниже, чем в апреле текущего года. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, российские тепловые электростанции в мае нарастили выработку на 7,6% в годовом выражении, до 54,3 млрд кВт·ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей 66,1% от всего производства электроэнергии. При этом атомные и гидроэлектростанции снизили выработку на 9,6% и 8,3%, до 16,8 млрд и 18,3 млрд кВт·ч соответственно.

Объекты ВИЭ-генерации в мае произвели 562 млн кВт·ч электроэнергии (снижение на 11,7%).

По данным статистики, в январе - мае 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ составило 505 млрд кВт·ч, что на 0,3% меньше показателя за аналогичный период прошедшего года. Так, производство на ТЭС возросло на 3,5%, до 334 млрд кВт·ч, однако выработка электроэнергии на АЭС и ГЭС сократилась на 8,1% и 6,3% - до 88,5 млрд и 80,1 млрд кВт·ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за пять месяцев увеличилась на 1,4%, до 2,7 млрд кВт·ч.