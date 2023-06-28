Реальная зарплата в России в апреле выросла на 10,4%

По данным Росстата, по сравнению с мартом снижение составило 0,9%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в апреле 2023 года выросли на 10,4% в годовом выражении, при этом по сравнению с мартом 2023 года снижение составило 0,9%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2023 года составила 71 204 рубля (+13% в годовом выражении).

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и Минэкономразвития сообщал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составит более 5%.