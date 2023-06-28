В России уровень безработицы в мае обновил исторический минимум

Он составил 3,2%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в мае 2023 года снизился до 3,2% с 3,3% в апреле, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

По данным статистики, общая численность безработных в России в мае составила 2,4 млн человек.

"В мае 2023 года 2,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

При этом в мае 2023 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,8%, уровень безработицы женщин (3,4%) выше уровня безработицы мужчин (3%). Из 2,4 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, 1,5 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (5,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,6%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 37,7 года.

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 19,1%, лица в возрасте 50 лет и старше - 21,6%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 28,4%.

Новый исторический минимум

В конце марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень официальной безработицы в России снизился в феврале 2023 года до 3,5% и обновил исторический минимум. По данным Росстата, в апреле уровень безработицы находился на уровне 3,3%. Таким образом, снижение этого показателя до 3,2% в мае позволяет говорить о новом историческом минимуме.